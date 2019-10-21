Построить дом в Орле под ключ цена
30000 руб.
Цена на готовый частный дом
В цену на дом под ключ в Орле от Гефестстрой, входит включены следующие работы:
Укладка буронабивного фундамента на сваях
Возведение дома из пеноблока ПГС или кирпича - по желанию заказчика
Крышные работы
Подводка и подключение воды, газа, электричества, канализации
Полная внутренняя отделка дома, включая установку окон и дверей
Заказчик получает полностью готовый к долговременному проживанию дом или коттедж по цене 30000р. за квадратный метр.
Работая не одну пятилетку в сфере строительства, Гефестстрой даёт гарантии на свои дома "под ключ" и на все другие работы осуществляемые нашими мастерами.
Наша цена на строительство дома "под ключ" устроит человека с любым достатком.
Такая цена обусловлена тем, что клиенту не придётся покупать стройматериалы где-то еще.
Основные строительные материалы есть у нас в наличии!
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Хочу оставить положительный отзыв об этой компании! Очень доволен работай ребят, отдельное спасибо руководителю, ответственные люди. Если кому интересно что получилось, ул.Фридриха Энгельса д.93.
Рекомендую!!!
Собрались переезжать в Орёл и стали искать строительную компанию, чтобы они нам построили частный дом. В долгом поиске предложений остановились на компании Гефестстрой, т.к. их цена и качество, по заверению управляющего, достойные. Через 3 месяца мы уже въехали в собственный дом из кирпича ! Управляющий не обманул - общая стоимость нашего дома оказалась ниже похожих предложений у других компаний, т.к. Гефестстрой напрямую сотрудничает с многими заводами по производству кирпича, пеноблока и представляет ихнею продукцию в Орле. В общем я довольна работой и буду рекомендовать компанию своим знакомым!!!
В ГефестСтрой обратился в июне, решил построить дом. К ребятам в офис пришел с чистым листом бумаги, а в сентябре уже получился вот такой дом! Я очень доволен! Спасибо!
Добрый день. Очень доволен работой ребят, сделали все быстро качественно, по приемлемой цене. РЕКОМЕНДУЮ!
В прошлом году, обратился в эту компанию, заказал у них буронабивной фундамент на сваях. Был приятно удивлен качеством и быстрым сроком выполнения работ.В этом году заказал у них же строительство дома. Согласовали материал, заключили договор строительного подряда и приступили к работе. Хочу выразить благодарность руководителям за ответственный подход к работе . Делюсь с Вами результатом их работы.
Проанализировав множество предложений, было принято решение строительство ростверкого фундамента на буронабивных сваях силами ГефестСтрой. Сомнительной казалась затея из-за относительно низкой стоимости предлагаемых работ. Опасения были напрасны))) Результатом остался доволен. Отмечу ответственный подход к своему делу и добросовестное соблюдение технологии. Все работы проходят четко с соблюдением всех договоренностей и сроков указанных в договоре. Оговорена гарантия. В моем случае основную часть денежных средств за возведение нулевого цикла я платил только по завершению работ. Удивил факт выравнивания участка с помощью нивелира перед строительством.
Построили дом в п. Образцово. Цена,гарантии и качество вполне устроили. Ответственные,добросовестные и надежные руководители. Сергей,отдельное спасибо! Исполнили мою мечту.
Здравствуйте! Купили с мужем участок, денежных средств в этом году хватало, только на нулевой цикл.Заказали у ребят буронабивной фундамент очень понравилось качество работы, сроки изготовления и цена. Они справились со всей работой за 2 дня .ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Построили они мне коттедж в д. Гать. Строили по договору строительного подряда, дали гарантию пять лет. Я очень доволен работой этой компании. Кто хочет посмотреть мой домик и оценить качество работы, можете связаться по номеру 8-920-280-86-87
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СПАСИБО!