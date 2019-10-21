Построить дом в Орле под ключ цена

Собрались переезжать в Орёл и стали искать строительную компанию, чтобы они нам построили частный дом. В долгом поиске предложений остановились на компании Гефестстрой, т.к. их цена и качество, по заверению управляющего, достойные. Через 3 месяца мы уже въехали в собственный дом из кирпича ! Управляющий не обманул - общая стоимость нашего дома оказалась ниже похожих предложений у других компаний, т.к. Гефестстрой напрямую сотрудничает с многими заводами по производству кирпича, пеноблока и представляет ихнею продукцию в Орле. В общем я довольна работой и буду рекомендовать компанию своим знакомым!!!