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Построить дом в Орле под ключ

Построить дом в Орле под ключ цена

30000 руб.

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Цена на готовый частный дом

В цену на дом под ключ в Орле от Гефестстрой, входит включены следующие работы:


  • Укладка буронабивного фундамента на сваях

  • Возведение дома из пеноблока ПГС или кирпича - по желанию заказчика

  • Крышные работы

  • Подводка и подключение воды, газа, электричества, канализации

  • Полная внутренняя отделка дома, включая установку окон и дверей

Заказчик получает полностью готовый к долговременному проживанию дом или коттедж по цене 30000р. за квадратный метр.

Работая не одну пятилетку в сфере строительства, Гефестстрой даёт гарантии на свои дома "под ключ" и на все другие работы осуществляемые нашими мастерами.

Наша цена на строительство дома "под ключ" устроит человека с любым достатком.
Такая цена обусловлена тем, что клиенту не придётся покупать стройматериалы где-то еще.
Основные строительные материалы есть у нас в наличии!

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