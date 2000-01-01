Проектирование в Орле

Проектирование домов — коттеджей и особняков в Орле и области!





Что входит в проектирование домов от «ГефестСтрой» ?

В профессиональное проектирование домов от нашей компании входит большое количество работ. Начиная с изучения местности, очистки выбранной местности, укладки выбранного заказчиком варианта фундамента будущего особняка и много других работ.







«ГефестСтрой» спроектировал и построил более ста (100) частных домов в Орле, а также коттеджей и особняков.

У нас накоплен и применяется огромный опыт, полученный за всё время работы в сферах строительства и проектирования!

Маленькую часть разработанных и построенных нами проектов (частные дома, коттеджи, особняки) можно посмотреть на нашей фотогалерее. Также можно посмотреть видеообзоры этих проектов.







Характерные особенности каждого проекта учитываются при его разработке! Иными словами – Мы не штампуем одинаковые проекты домов.

Именно поэтому опыт инженеров в проектировании частных домов очень важен. Инженеры «ГефестСтрой» имеют большой опыт и этим достигается высокое качество проработки каждого проекта.



При проектировании мы используем новейшие мировые технологии, такие как BIM. Поэтому наши проекты частных домов нестандартны, а сотрудники более продуктивно ведут свою работу.



Гарантированное качество наших проектов достигается с помощью опыта проектировщиков и за счёт современных 3D технологий, которые не допустят характерных для 2D проектирования несостыковок и прочих ошибок.







Проектирование частных домов





Создание проекта – это основной шаг в строительстве коттеджей. Данный шаг нужен для начала любых монтажных и строительных работ, благодаря профессиональному проекту достигается надёжность объекта и его безопасность.

Мы помогаем нашим заказчикам получить разрешение на строительство, проводим инженерные изыскания. Инженерные изыскания очень важны при проектировании для правильного выбора технических условий на участке будущего строительства для подключения коммуникаций.

Наши проектировщики составляют несколько вариантов эскиза для утверждения их заказчиком – это обязательный раздел.







Проектирование особняков разделяется на три основных этапа

Первый этап – это предпроектная работа в которую входят межевание, планировочный проект и эскиз проекта.

Второй этап – это разработка проекта, которая выполняется опираясь на законодательные акты с полнейшим соответствием с ними. Также создаются разделы для строительства и госэкспертизы с составлением сметы на строительство.

Третий этап включает в себя разработку рабочей документации, на базе которой будет идти строительство и различные монтажные работы. К тому же рабочая документация нужна, чтобы на строительную площадку доставлялись нужные комплектующие и стройматериалы.





Порядок проведения проектных работ

Заявка от заказчика на составление проекта с приложенным техническим заданием

Согласование технического задания с прописанными в нём сроками, используемыми техническими решениями и перечня основных работ

Подписание договоров на техническое задание и на оказание услуг. После этого начинается работа по созданию нужной документации для проекта

Крайний этап – это контроль заказчиком соблюдения прописанных пунктов разработанного проекта. Данный пункт часто называют "Авторский контроль".



Проектная – строительная документация



Эскизы проектов лежат в основе строительной – проектной документации. Наши проектировщики детализируют параметры, схемы и чертежи будущего объекта.

Одновременно подготавливаются планы коммунальных сетей благоустройства территории.

Прописываются условия проведения каждой работы и составляется окончательная смета.

До начала основных работ, крайне важно утвердить всю документацию!

Что влияет на стоимость проектирования?

Основными пунктами, на которых базируется стоимость проектирования, являются общая площадь и этажность будущего коттеджа.

Соответственно, маленькие размеры потребуют меньше вложений.





Требуемые документы для начала проектирования

План участка градостроительный

План участка кадастровый

Результаты исследований геодезических и геологических





«ГефестСтрой» создаёт такие типы проектов как частные дома или коттеджи







То есть мы занимаемся индивидуальным проектированием. В данном случаем, клиент имеет возможность непосредственного участия в процессе!

Заказчик имеет право вносить поправки исходя из своих замыслов и желаний. Наши опытные проектировщики учтут все пожелания и отобразят их в готовом проекте будущего особняка. Исходя из вышесказанного, понятно, что заказчик может указать проектировщику месторасположение предметов интерьера, окон, дверей и т.д.

Только с индивидуальным проектированием строятся оригинальные – не похожие на других частные дома-коттеджи.









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